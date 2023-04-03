Компания «Вейселоглу Дистрибуция» стала официальным представителем «The LEGO Group» в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Компания «Вейселоглу Дистрибуция» приступила к сотрудничеству с «The LEGO Group» – известным брендом по производству игрушек. В рамках сотрудничества компания «Вейселоглу Дистрибуция» будет осуществлять дистрибуцию продукции марки «The LEGO Group» в нашей стране. С целью обеспечения доступа к продукции «The LEGO Group» реализация продукции нашей компанией будет осуществляться не только в магазинах игрушек, но и в супермаркетах и маркетах.

Миссия «The LEGO Group» — вдохновлять и развивать строителей будущего с помощью игры. Система The LEGO в игре, основанная на кубиках LEGO, позволяет детям и любителям собирать и перестраивать все, что они могут себе представить. «The LEGO Group» был основан в Биллунде, Дания, в 1932 году Оле Кирком Кристиансеном, его название происходит от двух датских слов «Leg Godt», что означает «Играй хорошо». Кубик в его нынешнем виде был выпущен в 1958 году. Принцип соединения трубок делает его уникальным и предлагает неограниченные возможности для строительства. Это просто вопрос развития воображения, позволяющего во время игры рождать множество творческих идей.

Главный продукт «The LEGO Group» состоит из соединяющихся между собой разноцветных пластмассовых кубиков и сопровождающих их шестеренок, фигурок, называемых минифигурками, и различных других компонентов. Направленные на обучение через игру, наборы LEGO® развивают наиболее востребованные в 21-ом веке навыки, такие как решение проблем, критическое мышление и коммуникативные навыки, а также креативность и командный дух. Дети разных возрастных категорий и взрослые обучаются с LEGO, развиваясь в развлекательной, социально-интерактивной, содержательной атмосфере.

Компания «Вейселоглу Дистрибуция» начала свою деятельность в 1994 году с импорта продуктов питания из Турции и Группа Компаний Вейселоглу создана на основе этой компании. С 1997 года компания начала расширять свою деятельность, и в настоящее время является представителем многих известных мировых брендов и осуществляет дистрибуцию в стране более 3500 разновидностей товаров. Компания имеет головной офис в городе Баку, региональные офисы в городах Мингячевир и Сальян, а также около 2500 сотрудников.

Группа Компаний Вейселоглу осуществляет деятельность в области розничной торговли, логистики, дистрибуции и производства. В настоящее время Группа Компаний Вейселоглу имеет более 20000 сотрудников. Недавно на престижном конкурсе «Best Managed Companies», впервые организованном в Азербайджане всемирно известной компанией «Deloitte», Группа Компаний Вейселоглу признана одним из победителей.