Халг Банк объявил итоги I квартала 2023 года

По итогам первого квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы Халг Банка увеличились на 13,1%, достигнув 2 700,68 млн манат, кредитный портфель вырос на 25,9%, составив 1 811,3 млн манатов, объем депозитов без учета банков и других финансовых институтов составил 1 901,5 млн. манатов, что на 21,4% выше показателей первого квартала 2022 года.

Банк завершил 1-й квартал 2023 года с чистой прибылью 11,2 млн. манат, что на 59,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. На конец отчетного периода совокупный капитал Банка составил 479,4 млн манатов.

Таким образом, по основным показателям- объему активов, кредитного портфеля и депозитов без учета банков и других финансовых институтов Халг Банк сохранил свою позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.

Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банк, а также кампаниях и новинках можно получить в филиалах банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, на корпоративном сайте www.xalqbank.az и по номеру 138 информационного центра.