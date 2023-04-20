В Азербайджане прошли общественные обсуждения по развитию туристической сферы (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:35)

БАКУ /Trend/ - В ходе общественной дискуссии на тему "Туристический бизнес: текущая ситуация и перспективы" обсуждались развитие туристического сектора в постпандемический период и ожидания предпринимателей, были заслушаны предложения субъектов бизнеса.

Как сообщает в четверг Trend, общественная дискуссия была организована при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Государственного агентства по туризму и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ и общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана".

В мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур и бизнес-ассоциаций, предприниматели, работающие в сфере туризма.

Председатель Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ Фархад Гарашев отметил, что организация общественных дискуссий по приоритетным темам с участием субъектов МСБ, действующих в различных сферах, остается в центре внимания. Целью мероприятия, проводимого в период оживления туристического сектора, является изучение состояния данной сферы и ожиданий предпринимателей, проведение обсуждений в этой сфере.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов сказал, что сектор туризма является одним из наиболее пострадавших во время пандемии, но, как и в других сферах, сегодня в секторе туризма наблюдается оживление. Было отмечено, что Агентство поддерживает создание и развитие бизнеса в туристическом секторе с помощью различных механизмов и услуг, реализует совместные проекты с Государственным агентством по туризму и другими партнерами в этом направлении. Агентство регулярно организует встречи с предпринимателями, работающими в сфере туризма, проводит опросы среди них. По результатам этих встреч и опросов выявлено, что трудности предпринимателей, работающих в туристическом секторе, связаны с отсутствием доступа к финансовым средствам, нехваткой кадров и т.д. В решении этих вопросов важное значение имеет упрощение процедуры кредитования и внедрение альтернативных механизмов финансирования, просвещение предпринимателей с целью подготовки профессиональных кадров.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сказал, что в туристической политике ведомства используется экономический подход, целью которого является увеличение доли туристического сектора в валовом внутреннем продукте. Деятельность Государственного агентства по туризму построена на пяти основных направлениях: стратегическое управление в туризме, регулирование туризма, совершенствование туристической инфраструктуры, усиление маркетинга и коммуникаций, создание и развитие туристических продуктов. Было отмечено, что ведется работа по созданию туристическо-рекреационных зон, совершенствованию нормативной базы с целью дальнейшего совершенствования инвестиционной среды для предпринимателей.

Председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Гёйдениз Гахраманов рассказал о деятельности Ассоциации, достижениях в туристическом секторе в постпандемический период, сотрудничестве с компаниями-членами организации по развитию сектора.

На мероприятии были выслушаны предложения предпринимателей по развитию сектора, даны ответы на их вопросы представителями соответствующих государственных структур.