Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности углубления инвестиционного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с узбекской делегацией во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

Как сообщили Trend в министерстве экономики, на встрече стороны подчеркнули активное экономическое сотрудничество между странами на протяжении последних лет, а также обсудили инвестиционные возможности и потенциальные проекты. Было отмечено, что визиты глав государств и встречи на высоком уровне способствовали выходу стратегического партнерства на качественно новый уровень и устойчивому развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, было подчеркнуто, что проведенный в феврале текущего года первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум в Ташкенте открыл новые горизонты для расширения сотрудничества, а соглашения, достигнутые в августе прошлого года в ходе заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном, дают эффективные результаты.

Были отмечены возможности для углубления сотрудничества в сфере взаимных инвестиций. В этом направлении продолжаются работы по созданию Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана сказал на встрече, что торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном развивается по нарастающей, а налаживание связей между регионами двух стран еще больше укрепит взаимовыгодное партнерство.

На встрече стороны, помимо инвестиционного сотрудничества, также обсудили укрепление партнерства в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, торговли, транспорта, транзита и других направлениях.