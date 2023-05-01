В Белграде состоялся бизнес-форум Азербайджан-Сербия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Белграде состоялся бизнес-форум Азербайджан-Сербия, организованный Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на AZPROMO.

В мероприятии, наряду с официальными лицами обеих стран, приняли участие представители компаний, представляющих сферы промышленности, строительства, туризма, образования, ИКТ, сельского хозяйства и фармацевтики.

На бизнес-форуме представители AZPROMO, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Агентства развития экономических зон Азербайджана выступили с докладами о проделанной работе по развитию сотрудничества между соответствующими структурами и бизнес-кругами двух стран.

На мероприятии также были представлены презентации об инвестиционном климате Азербайджана и Сербии, в том числе о перспективных проектах, реализуемых в странах, а также видеоролик о восстановительных работах, проводимых в Карабахе. Форум продолжился встречами в формате B2B.