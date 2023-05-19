«PwC Азербайджан» представила выводы из оценки перспектив развития экономики и планов предприятий (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 18 мая 2023 года компания «PwC Азербайджан» представила результаты 6-го Ежегодного мероприятия по опросу генеральных директоров, проведённого в отеле Four Seasons в городе Баку. Основное внимание было уделено тонкому балансу между переосмыслением бизнеса и управлением краткосрочными трудностями. Опрос подчеркивает рост напряжённости, с которой сталкиваются руководители при борьбе с непосредственными проблемами, такими как макроэкономическая нестабильность, геополитическая неопределенность и технологические сбои, при этом одновременно трансформируя свой бизнес с целью его адаптации к долгосрочным угрозам и тенденциям.
В отчёте предлагается полезная информация о том, как генеральные директора решают эти актуальные вопросы, акцентируя внимание на значимости расширения возможностей и максимального вовлечения сотрудников в условиях современной экономической среды и долгосрочных изменений.
Мероприятие привлекло самую разнообразную аудиторию, в том числе более 100 генеральных директоров, представителей посольств, государственного сектора и СМИ. Мовлан Пашаев, управляющий партнер PwC Азербайджан, представил результаты опроса и модерировал панельную дискуссию под названием "Победа в нынешней гонке – ключ к нашему будущему". В рамках панельной дискуссии выступили лидеры отраслей: генеральный директор ООО «Azercell Telecom», Зарина Зейналова, генеральный директор Societe Generale в Каспийском регионе, Тейба Гулиева, генеральный директор «PASHA Holding», Джалал Гасымов и генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана, Флориан Зенгстшмид. Они углубились в критически важные темы бизнес-среды, цифровых тенденций, инвестиционных стратегий и устойчивых практик.
"Наш опрос среди генеральных директоров Азербайджана свидетельствует об изменение настроений: осторожный оптимизм в отношении экономического роста в своей стране при одновременном признании глобальных экономических вызовов. Они активно переосмысляют свой бизнес через цифровую трансформацию, диверсификацию и вовлечение сотрудников, демонстрируя устойчивость и адаптируемость в изменяющейся обстановке" – отметил Мовлан Пашаев, размышляя над результатами опроса.
Ключевые выводы опроса:
- 52% генеральных директоров в Азербайджане уверены в долгосрочной финансовой устойчивости и жизнеспособности своих компаний;
- Генеральные директора в Азербайджане настроены более оптимистично в отношении экономического роста в своей стране по сравнению с их глобальными и региональными коллегами;
- Изменения в регулировании, нехватка рабочей силы и изменение предпочтений потребителей, как ожидается, окажут влияние на долгосрочную прибыльность;
- Инфляция и геополитические проблемы являются главными опасениями на ближайшие 1–5 лет;
- Генеральные директора в Азербайджане диверсифицируют продукцию, снижают операционные расходы и ищут альтернативных поставщиков в ответ на возможное снижение экономической активности;
- Ожидается, что уровень текучести кадров останется высоким;
- Инвестиции главным образом направлены на автоматизацию процессов, повышение квалификации персонала и внедрение технологий;
- Генеральные директора в Азербайджане демонстрируют большую уверенность в перспективах развития своей компании по сравнению с предыдущим годом.