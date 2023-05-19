«PwC Азербайджан» представила выводы из оценки перспектив развития экономики и планов предприятий (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 18 мая 2023 года компания «PwC Азербайджан» представила результаты 6-го Ежегодного мероприятия по опросу генеральных директоров, проведённого в отеле Four Seasons в городе Баку. Основное внимание было уделено тонкому балансу между переосмыслением бизнеса и управлением краткосрочными трудностями. Опрос подчеркивает рост напряжённости, с которой сталкиваются руководители при борьбе с непосредственными проблемами, такими как макроэкономическая нестабильность, геополитическая неопределенность и технологические сбои, при этом одновременно трансформируя свой бизнес с целью его адаптации к долгосрочным угрозам и тенденциям.

В отчёте предлагается полезная информация о том, как генеральные директора решают эти актуальные вопросы, акцентируя внимание на значимости расширения возможностей и максимального вовлечения сотрудников в условиях современной экономической среды и долгосрочных изменений.

Мероприятие привлекло самую разнообразную аудиторию, в том числе более 100 генеральных директоров, представителей посольств, государственного сектора и СМИ. Мовлан Пашаев, управляющий партнер PwC Азербайджан, представил результаты опроса и модерировал панельную дискуссию под названием "Победа в нынешней гонке – ключ к нашему будущему". В рамках панельной дискуссии выступили лидеры отраслей: генеральный директор ООО «Azercell Telecom», Зарина Зейналова, генеральный директор Societe Generale в Каспийском регионе, Тейба Гулиева, генеральный директор «PASHA Holding», Джалал Гасымов и генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана, Флориан Зенгстшмид. Они углубились в критически важные темы бизнес-среды, цифровых тенденций, инвестиционных стратегий и устойчивых практик.

"Наш опрос среди генеральных директоров Азербайджана свидетельствует об изменение настроений: осторожный оптимизм в отношении экономического роста в своей стране при одновременном признании глобальных экономических вызовов. Они активно переосмысляют свой бизнес через цифровую трансформацию, диверсификацию и вовлечение сотрудников, демонстрируя устойчивость и адаптируемость в изменяющейся обстановке" – отметил Мовлан Пашаев, размышляя над результатами опроса.

Ключевые выводы опроса: