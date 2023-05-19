Минфин Азербайджана прокомментировал закрытие офиса МВФ в Баку

БАКУ /Trend/ - Решение Международного валютного фонда (МВФ) о закрытии своего офиса в нашей стране с конца июня текущего года является логичным шагом и может рассматриваться как показатель перехода страны в более высокую категорию с точки зрения финансовой устойчивости и повышения ее экономического рейтинга.

Об этом Trend сказал начальник отдела по связям с общественностью и обращениям граждан министерства финансов Маис Пириев.

По его словам, Азербайджан, принятый в члены МВФ с 1992 года, в 1993-2001 годах тесно сотрудничал с фондом, привлекая кредиты для проведения ряда программ, в связи с чем в те годы офис МВФ в нашей стране действовал в статусе резидента-представителя.

Представитель минфина отметил, что основная миссия МВФ заключается в реализации программ кредитной и финансовой помощи, которые поддерживают стабилизацию и улучшение макроэкономической и фискальной ситуации в странах-членах, испытывающих финансовые трудности в уравновешивании своих расходов с доходами и сталкивающихся с проблемами истощения своих резервов в иностранной валюте. В последний раз правительство Азербайджана привлекало кредит от МВФ в 2001 году, а к 2015 году вернуло все кредиты фонду.

"Учитывая стремительное социально-экономическое развитие нашей страны, значительный рост валового внутреннего продукта, создание Государственного нефтяного фонда с целью управления нефтяными доходами, формирование валютных резервов, многократно превышающих внешние долговые обязательства, с 2009 года сотрудничество Азербайджанской Республики с фондом осуществлялось исключительно в формате ежегодных консультаций и получения некоторой технической поддержки. Соответственно, за это время МВФ уменьшил численность сотрудников своего бакинского офиса и фактически был представлен одним контактным лицом", - сказал Пириев.

Он отметил, что в письме, адресованном министерству финансов в связи с решением о закрытии офиса в стране, фонд отмечает, что Азербайджан в настоящее время имеет стабильную экономику и большие финансовые ресурсы, и соответственно уже нет необходимости в сотрудничестве программного характера и деятельности офиса. Отметив, что в условиях отсутствия местного офиса фонда в Баку предполагается расширение сотрудничества в рамках технической поддержки, Пириев добавил, что Азербайджанской Республикой было принято решение оказать финансовую поддержку деятельности недавно созданного в казахстанском городе Алматы Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии, открытого МВФ. Ряд государственных структур Азербайджанской Республики уже проявляет интерес к деятельности, обучению и технической экспертизе этого центра.