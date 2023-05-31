Подписан меморандум в области энергетического перехода между минэнерго Азербайджана и Maire Tecnimont (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках "Бакинской энергетической недели" между министерством энергетики Азербайджана и компанией Maire Tecnimont подписан меморандум о взаимопонимании в области энергетического перехода.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, документ подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и генеральный исполнительный директор и главный операционный директор компании Maire Tecnimont Алессандро Бернини.

Целью меморандума является укрепление сотрудничества между сторонами по энергетическим вопросам, в том числе в области возобновляемых источников энергии, перехода на "зеленую энергию" и по энергоэффективности. В документе также рассматриваются возможности сотрудничества в таких областях, как низкоуглеродные технологии, производство энергии из отходов, "зеленый водород", биотопливо, сокращение выбросов метана.