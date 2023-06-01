Потребительские кредиты без поручителя и без комиссии от Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank с 1 июня предлагает физическим лицам кредиты без поручителя на сумму до 30 000 манат, в зависимости от их среднемесячного чистого дохода.

Годовая процентная ставка по этим потребительским кредитам начинается от 12,5%.

Годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым на срок 24, 36 и 48 месяцев, установлена в размере 13%, 14% и 15% соответственно. Комиссия по кредитам - 0%.

Кредит можно заказать онлайн на сайте Azer Turk Bank.

Кампания действительна до 8 июля включительно.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.