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В Ахмедлы начал функционировать филиал Банка АВВ

Экономика Материалы 2 июня 2023 14:46 (UTC +04:00)
В Ахмедлы начал функционировать филиал Банка АВВ

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Банк АВВ продолжает успешно развивать сеть обслуживания, создавая в своих филиалах максимально доступные и комфортные условия для своих клиентов. В продолжении данного процесса теперь приступил к деятельности и Ахмедлинский филиал Банка АВВ, который обслуживает клиентов по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Мухаммеда Хади, 155. Здесь созданы все необходимые условия для качественного удовлетворения потребностей как физических лиц так и корпоративных клиентов.

Клиенты могут воспользоваться услугами различных видов кредитования, расчетно-кассовых операций, сбережений, денежных переводов, заказов платежных карт, операций с наличностью и т.д.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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