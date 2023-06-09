SOCAR открыла первую водородную заправочную станцию в Швейцарии

БАКУ /Trend/ - 9 июня SOCAR Energy открыла первую водородную заправочную станцию на швейцарских автомагистралях.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в пятницу Trend.

«Был рад принять участие в открытии первого терминала подачи водорода на АЗС SOCAR в Швейцарии. Горжусь тем, что первая энергетическая инновация - водород, на автобанах самой инновационной страны мира была предоставлена Государственной нефтяной компанией Азербайджана. Совместная работа Азербайджана и Швейцарии во имя чистого будущего начинается уже сейчас!» - написал посол.

Данный пункт заработал на АЗС SOCAR недалеко от города Берн, на трассе, соединяющей основные крупные города Швейцарии.

В церемонии приняли участие генеральный директор SOCAR Energy Эдгар Бахман, официальные лица федерального правительства Швейцарии и кантона Берн, представители швейцарского бизнес-сообщества и представители СМИ.

Один из главных гостей, посол Фуад Искендеров поприветствовал гостей в официальной части церемонии. В своем выступлении он проинформировал об осуществляемых Азербайджаном инициативах в области "зеленого" перехода, в том числе о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, о поставках "зеленой" энергии в Европу.

Посол также рассказал об успешном пути развития Азербайджана за последние 30 лет в результате дальновидной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева во всех областях и поделился своим мнением о положительном влиянии достижений Азербайджана в других странах.

Позже в присутствии посла, Э. Бахмана и членов федерального и местного правительств была разрезана лента в знак открытия первой водородной заправочной станции и состоялось ознакомление с территорией.