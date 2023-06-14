Сотрудники ЗАО «Baku Steel Company» приняли участие в акции по сдаче крови (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ЗАО «Baku Steel Company» организовало акцию по сдаче крови в связи с Всемирным днём донора крови, который проводится ежегодно 14 июня.

Акция, организованная в рамках проектов корпоративной социальной ответственности компании, прошла при активной поддержке Национального Центра Гематологии и Трансфузиологии. Более 200 сотрудников компании добровольно приняли участие в данной акции и сдали кровь.

Акция проводилась в Медицинском центре ЗАО «Baku Steel Company», предварительно проверялось здоровье каждого сотрудника-донора высококвалифицированными гематологами, а после детального медицинского осмотра состоялась процедура сдачи крови.

Вся собранная в ходе акции кровь используется для лечения больных талассемией и гемофилией, а также на нужды больных, которым требуется переливание крови.

В 2023 году кампания Всемирного дня донора крови проводится под лозунгом: «Сдавайте кровь, сдавайте плазму крови, делитесь жизнью и делайте это часто». Эта тема посвящена лицам, которым требуется пожизненная поддержка переливанием крови, и подчеркивает решающую роль, которую каждый человек может сыграть, сдав кровь или плазму.

Опыт показывает, что запасы безопасной крови, обеспеченные на устойчивой основе регулярного, добровольного, безвозмездного донорства крови, ежегодно спасают тысячи жизней. Достаточный запас крови в Азербайджане важен. Именно по этой причине сотрудники ЗАО «Baku Steel Company» постарались внести свою лепту в это доброе и благородное дело.

Подобные гуманитарные акции будут продолжены и в будущем.

Официально объявленный Всемирной Ассамблеей Здравоохранения в 2005 году ежегодным мероприятием, этот День дает особую возможность поблагодарить добровольных доноров крови во всем мире за их дар крови.