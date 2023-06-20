Туркменистан входит в число стран с наибольшей долей товарооборота с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном с января по май 2023 года вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (106,93 миллиона долларов США) до 392,74 миллиона долларов, сообщает Trend.

Согласно данным Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, в отчетный период Туркменистан вошел в топ-15 стран по объему товарооборота с Азербайджаном.

Экспорт Туркменистана в Азербайджан в отчетном периоде достиг 354,42 миллиона долларов, что означает увеличение в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда он составил 96,34 миллиона долларов.

В указанном периоде доля Туркменистана в общем объеме импорта Азербайджана увеличилась до 5,18 процента, в сравнении с 1,88 процента в первые пять месяцев прошлого года.

Туркменистан также увеличил импорт из Азербайджана в январе-мае 2023 года в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Объем импорта вырос с 10,58 миллиона долларов до 38,32 миллиона долларов.

В указанное время доля Туркменистана в общем объеме экспорта Азербайджана составила 0,24 процента, по сравнению с 0,07 процента в январе-мае 2022 года.

Отметим, что в 2022 году товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном составил 535,3 миллиона долларов США.