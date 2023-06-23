Завершилась первая программа мини-MBA Университета Boğaziçi для сотрудников AccessBank-а

Самой большой ценностью AccessBank-а является его команда, именно поэтому одной из основных целей банка является постоянное развитие и совершенствование знаний его сотрудников.

В этом году AccessBank запустил программу мини-MBA для своих сотрудников. Согласно соглашению, подписанному с одним из ведущих университетов Турции – Boğaziçi University, профессора этого учебного заведения провели обучение членов команды банка. Первые 20 сотрудников AccessBank-а, которые уже успешно сдали экзамены, стали выпускниками программы мини-MBA Университета Boğaziçi.

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.