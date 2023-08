Silk Way West Airlines открывает новый маршрут, соединяющий глобальный транспортный узел в Баку с Лос-Анджелесом (R)

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, расширяет свою маршрутную сеть в Америке, запуская еженедельные рейсы в международный аэропорт Лос-Анджелеса, который является одним из крупнейших в мире грузовых воздушных портов, ежегодно обрабатывающих миллионы тонн грузов.

Добавление Лос-Анджелеса к своей сети укрепляет стремление компании удовлетворять растущие потребности своих клиентов и поддерживать глобальную торговлю. Авиакомпания будет перевозить по этому маршруту широкий спектр скоропортящихся, сборных, негабаритных грузов и товаров электронной коммерции.

Благодаря новому маршруту, Silk Way West Airlines открывает дополнительный стратегический пункт назначения, расширяя свое присутствие в этом регионе. Также следует отметить, что помимо регулярных рейсов в Чикаго и Даллас, Silk Way West Airlines в апреле этого года начала полеты в Хьюстон.

«Мы рады объявить о расширении нашей сети за счет добавления международного аэропорта Лос-Анджелеса в качестве нового пункта назначения», — отметил Фади Нахас, вице-президент Silk Way West Airlines по Северной и Южной Америке. «Новый маршрут принесет большую пользу нашим клиентам на западном побережье, так как увеличит грузоподъемность и уменьшит транзитное время до пунктов назначения в США к западу от континентального водораздела».

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

Для получения дополнительной информации о Silk Way West Airlines и ее услугах посетите сайт www.silkwaywest.com.