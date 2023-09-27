БАКУ /Trend/ - Ведущая платежная система Азербайджана YIĞIM Payment System обеспечивает прием платежей на Международном Конгрессе Астронавтики в Баку.

Высокотехнологичные и эффективные решения YIĞIM Payment System уже обеспечивают стабильную, бесперебойную и главное безопасную систему приема платежей на Международном Конгрессе Астронавтики, который состоится 2-6 октября. На нем будут организованы более 190 технических сессий и выставок. Ожидается, что на мероприятии примут участие свыше 6000 делегатов со всех стран мира из таких ведущих мировых компаний как NASA, SpaceX и многие другие.

«Баку получил право на проведение Международного конгресса астронавтики в ходе выборов в Генеральную ассамблею Международной астронавтической федерации, прошедших в столице США Вашингтоне в октябре 2019 года. Именно за счет гибких современных технических решений YIĞIM Payment System сертифицированных Visa и MasterCard, начиная с мая этого года мы приступили к обеспечению бесперебойного приема платежей для посетителей Конгресса, а также принимаем платежи для бронирования отелей делегатов из других стран. Хочу подчеркнуть важную уникальную возможность приема платежей посредством Apple Pay и Google Pay, а также банковскими картами. Мы первая и единственная на данный момент в Азербайджане платежная система, которая позволяет оплачивать услуги через Apple Pay и Google Pay онлайн. Также, YIĞIM на Конгрессе обеспечит прием наличных платежей путем установки платежных терминалов, где посетители смогут оплачивать услуги наличными деньгами на месте, для посещения мероприятия. Мы очень горды тем, что, являясь Азербайджанским брендом выбраны поддержать мероприятие высокого, международного уровня», - сказал сооснователь и директор YIĞIM Payment System Вугар Джафаров.

Учитывая важность и масштабы данного мероприятия, команда YIĞIM Payment System, с огромным спектром предлагаемых инновационных платежных решений, полностью собственным программным обеспечением, онлайн интеграциями и другими уникальными возможностями, в режиме 24/7 находится рядом со своим партнером «Азеркосмос».

Так, например, на сегодняшний день YIĞIM полностью обеспечил в Азербайджане прием платежей для многих компаний-гигантов известных во всем мире. Когда вы оплачиваете услуги таких компаний как Uber, Bolt, Bolt Food, Wolt, Yango, сети отелей Marriot, а также сотен других компаний - знайте, что все ваши платежи в полностью безопасной среде с возможностью моментального возврата проводит YIĞIM Payment System.

Международный Конгресс Астронавтик в Баку при технической и технологической поддержке YIĞIM пройдет на высочайшем уровне, что существенно усилит роль и значимость Азербайджана на международной арене, а YIĞIM Payment System в очередной раз докажет свою приверженность предоставлению качественно профессиональных и инновационных решений и услуг.

Сотрудничаем c более чем 300 международными и местными компаниями, в частности, Wolt, Bolt Food, Uber, Yango, Maxim taxi, Fairmont Hotel, Hilton Hotel, Marriott Hotel Boulevard ,Pik Palace, Park Chalet, Chenot Hotel, Excelsior Hotel, Hertz, Europcar,а также Wingz, Kontakt scooter, Turbo.az, Tap.az, Bina.az, Qalaalti Hotel, Lankaran Spring Hotel, MediClub, Ipeksu, ADA University, Dunya School.