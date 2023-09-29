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Состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета ЗАО «AzerGold» (ФОТО)

Экономика Материалы 29 сентября 2023 11:15 (UTC +04:00)
Состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета ЗАО «AzerGold» (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - 27 сентября состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold».

На заседании в формате видеоконференции под председательством председателя Наблюдательного Совета ЗАО Матина Эйнуллаева были обсуждены процесс добычи и экспортные цели, стратегия развития, повышение прибыльности, политика расширения ЗАО «AzerGold» на зарубежные рынки и другие темы.

Также на заседании были затронуты вопросы, связанные с расширением геологических исследований месторождений руд цветных металлов в Карабахе и Восточном Зангезуре, реализацией совместных горнодобывающих проектов в Центральной Азии и других странах.

Кроме того, Министерством экономики был отмечен вклад ЗАО «AzerGold» в работу по развитию и прозрачности внутреннего ювелирного рынка, а также были озвучены дополнительные меры, предусмотренные для реализации в этом направлении. В то же время была обсуждена новая ценовая политика в связи с продажей золотых монет и слитков ЗАО «AzerGold» на местном розничном рынке, а также возможности производства новых видов золотых слитков на основе современных технологий.

В целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из соответствующих указов и распоряжений Президента Азербайджанской Республики, на заседании были рассмотрены осуществленные работы и меры, предпринятые Акционерным Обществом в течение текущего года, приняты соответствующие решения по вышеуказанным вопросам.

Состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
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