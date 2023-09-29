Состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета ЗАО «AzerGold» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 27 сентября состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold».

На заседании в формате видеоконференции под председательством председателя Наблюдательного Совета ЗАО Матина Эйнуллаева были обсуждены процесс добычи и экспортные цели, стратегия развития, повышение прибыльности, политика расширения ЗАО «AzerGold» на зарубежные рынки и другие темы.

Также на заседании были затронуты вопросы, связанные с расширением геологических исследований месторождений руд цветных металлов в Карабахе и Восточном Зангезуре, реализацией совместных горнодобывающих проектов в Центральной Азии и других странах.

Кроме того, Министерством экономики был отмечен вклад ЗАО «AzerGold» в работу по развитию и прозрачности внутреннего ювелирного рынка, а также были озвучены дополнительные меры, предусмотренные для реализации в этом направлении. В то же время была обсуждена новая ценовая политика в связи с продажей золотых монет и слитков ЗАО «AzerGold» на местном розничном рынке, а также возможности производства новых видов золотых слитков на основе современных технологий.

В целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из соответствующих указов и распоряжений Президента Азербайджанской Республики, на заседании были рассмотрены осуществленные работы и меры, предпринятые Акционерным Обществом в течение текущего года, приняты соответствующие решения по вышеуказанным вопросам.