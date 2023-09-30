Названы сроки ввода в эксплуатацию солнечной электростанции "Гарадаг"

БАКУ /Trend/ - Солнечная электростанция "Гарадаг" будет введена в эксплуатацию в следующем месяце.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Баку.

"Крупнейшая солнечная электростанция на Южном Кавказе будет введена в эксплуатацию в октябре. Это солнечная электростанция мощностью 230 МВт, построенная инвесторами. Мы стараемся максимально привлекать прямые иностранные инвестиции в строительство объектов ВИЭ", - сказал Солтанов.

Он отметил, что в настоящее время только 17 процентов установленной энергомощности в Азербайджане являются возобновляемыми.

"Мы планируем увеличить эту мощность до 30 процентов к 2030 году, и я верю, что мы даже превысим этот показатель", - сказал замминистра.

Он добавил, что в этой сфере подписаны соответствующие меморандумы. В настоящее время общая установленная мощность составляет 8 ГВт.

Напомним, что соглашение по проекту солнечной электростанции "Гарадаг" установленной мощностью 230 МВт было подписано в январе 2020 года. Реализация этого проекта совместно с компанией Masdar сократит выбросы СО2 до двух тысяч тонн в год и обеспечит электроснабжение 110 тыс. жилых домов.