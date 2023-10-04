Турция активно продвигается по пути развития своей космической сферы - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турция неуклонно продвигается по пути развития своей космической сферы и оборонных инноваций.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время приема в посольстве в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса.

По его словам, Турция активно стремится к лидерству в сфере технологий при этом считая, что сотрудничество в сфере космоса способствует решению глобальных проблем.

Он отметил, что Турция в прошлом году на развитие данных секторов направила около двух миллиардов долларов США из бюджета правительства, что соответствует 0.4 процента от ВВП.

Напомним, что 2 октября в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической Федерацией.

В мероприятии принимают участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных космических компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Международный конгресс астронавтики в Баку продлится до 6 октября.