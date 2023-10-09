Министр Мехрдад Базрпаш раскрыл новые подробности о строительстве моста между Ираном и Азербайджаном (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Существует четкая перспектива развития экономических отношений между Ираном и Азербайджаном.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр дорог и городского развития Ирана, сопредседатель совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии Мехрдад Базрпаш.

О сроках сдачи в эксплуатацию нового моста через реку Астарачай

Он отметил, что в течение ближайших двух месяцев новый мост через реку Астарачай будет готов к использованию. Этот мост создаст новые возможности для торговли и транзита товаров между двумя странами. Строительство моста уже завершено.

"В настоящее время работа по созданию таможенной инфраструктуры активно ведется как на иранской, так и на азербайджанской стороне. Планируется, что мост будет использоваться сначала временно, а затем постоянно", - добавил Базрпаш.

Важность международного коридора Север-Юг для отношений​ между Азербайджаном и Ираном

По словам министра, Иран и Азербайджан имеют общую границу протяженностью 700 километров, и их местоположение в международном коридоре Север-Юг создает благоприятные условия для развития экономических отношений между ними.

"Одним из ключевых вопросов, которые были обсуждены в ходе моего визита в Азербайджан, было усовершенствование коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Эти коридоры играют важную роль в стимулировании экономического сотрудничества между двумя странами и могут способствовать их общему экономическому развитию. Бакинская декларация о развитии международного транспортного коридора Север-Юг была подписана в трёхстороннем порядке между Ираном, Азербайджаном и Россией (9 сентября 2022 года). В ближайшее время ожидается подписание этой декларации на высоком уровне с целью улучшения потенциала коридора Север-Юг во всех направлениях (сухопутное, железнодорожное, морское)", - добавил Базрпаш.

Развитие трехстороннего сотрудничества между Ираном, Азербайджаном и Россией​

Министр подверкнул, что основное внимание уделяется развитию трехстороннего сотрудничества между Ираном, Азербайджаном и Россией, и планируются встречи в этом направлении.

"Одним из совместных проектов региональных стран является синхронизация электроэнергетических систем Ирана, Азербайджана и России. В связи с этим проводятся соответствующие работы, и в будущем мы можем ожидать обмена электроэнергией между этими тремя странами", - добавил Базрпаш.

О возможности создания совместной судоходной компании между Ираном и Азербайджаном

"На встрече с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым мы вынесли предложение о создании совместной судоходной компании. Азербайджанская сторона выразила положительное отношение к данной инициативе и заявила, что будет обсуждать этот вопрос с азербайджанскими судоходными компаниями", - сказал он.

По словам министра, порты обеих стран обладают большими возможностями и за последние годы были улучшены за счет инвестиций. Имеются помещения для механической погрузки и разгрузки грузов.

"Иран также уделяет большое внимание развитию своих портов, рассматривая это как одну из ключевых стратегических целей. Создание совместной судоходной компании предоставит обеим странам возможность более эффективно использовать свой морской потенциал", - добавил он.

Сотрудничество в строительстве гидроузлов

Как отметил Базрпаш, между двумя странами в настоящее время осуществляется сотрудничество в области строительства гидроузлов.

"Одним из таких гидроузлов является "Худаферин". В ближайшее время в этот гидроузел будет закачена вода. Кроме того, работы на гидроузле "Гыз Галасы" близки к завершению. Ожидается, что строительные работы будут завершены в течение следующих трех месяцев. Есть определенные экологические проблемы, связанные со строительством Ордубадского гидроузла. Обе страны будут работать над их решением", - сказал он.

Перспективы развития торговых отношений​

Министр отметил, что для способствования экономическому развитию обеих стран было принято решение о предоставлении скидок в рамках преференциальной торговли.

"Был подготовлен перечень товаров, широко используемых во взаимной торговле, и запланировано введение скидок на них. Ожидается, что соответствующие органы в двух странах объявят о преференциальной торговле в течение двух месяцев. В ходе моего визита в Азербайджан, помимо других экономических аспектов, был выявлен важный вопрос увеличения авиаперевозок между двумя странами. С учетом потенциала обеих сторон, основное внимание уделялось расширению числа авиарейсов для облегчения путешествий бизнесменов, студентов и граждан. Мы видим четкую перспективу развития экономических отношений между Ираном и Азербайджаном, и уверены, что оставшиеся разногласия скоро будут урегулированы, что приведет к увеличению объема торговли между двумя странами", - заключил министр.