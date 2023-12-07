ВТБ (Азербайджан) помог самозанятым открыть свой бизнес

Восемь жителей республики при поддержке ВТБ (Азербайджан) открыли в этом году собственный бизнес – ателье, парикмахерский салон, столярную мастерскую, производство окон и дверей из ПВХ, пекарню. Банк бесплатно предоставил им необходимое оборудование для ведения предпринимательской деятельности по государственной программе «Самозанятость».

«Сегодня банки страны выступают одним из драйверов социальной политики государства. Для ВТБ (Азербайджан) адресная помощь семьям республики стала одной из важнейших задач. Благодаря программе самозанятости за три года банк помог открыть собственное дело более чем 40 жителям. В отличие от пособия, такая господдержка помогает человеку выйти из сложной финансовой ситуации и повысить свой уровень дохода. Мы планируем и в следующем году продолжить свое участие в госпрограмме, закупая оборудование для новых бизнес-идей», – прокомментировал член правления, директор департамента развития корпоративного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Турал Гусейнов.

Программа «Самозанятость» была запущена в Азербайджане в 2017 г. В ней могут принять участие безработные, а также люди, которые стоят на учете в центре занятости. Поддержку им оказывают финансовые организации страны в соответствии с подписанным трехсторонним меморандумом между Центральным банком, Минтруда и ассоциацией банков Азербайджана. В этом году в проекте участвуют 23 банка, которые уже помогли открыть бизнес 300 жителям. ВТБ (Азербайджан) принимает активное участие в программе с 2020 года.