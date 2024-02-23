США проявляют интерес к региональным и международным проектам Азербайджана - Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - США проявляют интерес к региональным и международным проектам Азербайджана, сообщил в интервью AzTV находящийся с рабочим визитом в США министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, передает в пятницу Trend.

"На встречах в Белом доме, в Госдепартаменте, в Департаменте по энергетике США в ходе обсуждения энергетического сотрудничества США и Азербайджана был отмечен интерес к региональным и международным проектам, осуществляемым Азербайджаном, а также планируемым", - отметил Шахбазов.

По его словам, азербайджано-американское энергетическое сотрудничество развивалось и продолжит развиваться.

Он также упомянул, что США отмечают важность проведения очередной сессии Рамочной Конвенции ООН по климату в Азербайджане.

"Проведение COP29 в ноябре этого года в Баку свидетельствует о повышении роли Азербайджана, и страна будет следовать всем взятым на себя обязательствам", - подчеркнул глава минэнерго.

В качестве подтверждения роста интереса США к сотрудничеству с Азербайджаном Парвиз Шахбазов отметил факты проведения важных встреч Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на недавней Конференции по безопасности в Мюнхене.

"В Мюнхене были встречи Президента Азербайджана с главой Госдепартамента США, а также с другими официальными лицами, прошли важные обсуждения. И наша делегация затем продолжила переговоры в США по вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавил министр.

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