Свыше 50 казахстанских компаний подали заявки для работы на освобожденных территориях Азербайджана - вице-министр

БАКУ /Trend/ - Свыше 50 казахстанских компаний подали заявки для работы на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев в ходе второго заседания Азербайджано-Казахстанского делового совета в Баку.

"Благоприятный инвестиционный климат в наших странах создает большие возможности для сотрудничества и в инвестиционной сфере. Например, благодаря созданию комфортных условий для инвесторов за последние 30 лет в экономику Азербайджана вложено более 300 миллиардов долларов США, половина из которых приходится на долю иностранных инвесторов. Объем прямых инвестиций из Казахстана в Азербайджан составляет 114 миллионов долларов, а из Азербайджана в Казахстан - 215 миллионов долларов. В настоящее время в Азербайджане работают свыше 200 компаний с казахстанским капиталом. На сегодняшний день получены заявки от 53 казахстанских компаний для работы на освобожденных от оккупации территориях. Мы приветствуем интерес казахстанской стороны в участии в проектах по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий", - отметил он.

По словам Велиева, Азербайджан и Казахстан связывают крепкие братские отношения, которые сегодня поднялись на уровень союзнического взаимодействия и динамично развиваются.

"Как известно, сегодня начинается государственные визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. Этот визит, безусловно, внесет свой вклад в дальнейшее расширение и укрепление наших связей. Как и в других сферах, наше сотрудничество продолжается и в экономической сфере. В ходе заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном, которое состоялось 5 марта в Астане, мы договорились предпринять важные шаги по укреплению нашего экономического сотрудничества, и соответствующие вопросы были включены в протокол заседания. Необходимо отметить, что сегодняшние показатели торговли между странами не соответствуют существующему потенциалу. Здесь имеются огромные возможности", - добавил Велиев.

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