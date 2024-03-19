Получите XalqKart бесплатно!

БАКУ /Trend/ - В рамках новой кампании Халг Банк предоставляет клиентам возможность получить бесплатно XalqKart! В период кампании каждый клиент может получить XalqKart Petrol и XalqKart Cashback без первоначального взноса и оплаты за обслуживание.

Кампания будет действовать с 20 марта по 5 апреля, а также с 01 до 31 мая.

Напоминаем, что совершая ежедневные покупки с XalqKart Petrol, клиенты получают бонусы за безналичные платежи как внутри страны, так и за рубежом - которые далее обмениваются на топливо в крупнейшей сети заправок Azpetrol. Карта XalqKart Cashback предоставляет своим владельцам возможность получать кешбек за безналичные платежи. Обе карты обладают выгодными условиями: начисление 8% годовых на остаток счета, бесплатная услуга Card to Card (ежемесячно до 5000 манат) на карты местных банков, бесплатное обналичивание средств (ежемесячно до 1000 манат) и пополнение баланса карты. По каждой карте клиент может получать макcимальный кэшбэк в размере 300 манатов в месяц. Отметим, что количество карточек, выделяемых на кампанию, ограничено.

XalqKart можно заказать онлайн, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/, либо в филиалах Халг Банка. Доставка по Баку бесплатная.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.