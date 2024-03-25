Центр детского творчества в Физули получил широкий резонанс - председатель правления "KazAID"

АСТАНА /Trend/ - Прект Центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули получил широкий резонанс.

Как передает Trend, об этом на брифинге для иностранных журналистов в Астане сказал председатель правления "KazAID" Аркен Арыстанов.

"По поручению главы государства, наша одна из частных компаний, "BI Group", построила Центр детского творчества в Физули в рамках поддержки строительства в Карабахе. Этот проект был осуществлен при содействии министерства иностранных дел и Казахстанского агентства международного развития. Идея строительства детского центра зародилась три года назад в ходе встречи Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Токаева. В результате, компания "BI Group" смогла завершить строительство этого центра в течение года. Проект вызвал широкий резонанс, и мы получили большое количество запросов из Кыргызстана, Монголии и стран Африканского союза. Сейчас мы рассматриваем этот опыт", - отметил он.

По его словам, это очень хороший проект, который можно будет масштабировать и в других странах.

"Для этого мы хотим провести переговоры с нашими коллегами из азербайджанского агентства AIDA и из турецкого агентства TIKA для разработки совместных подобных программ", - добавил Арыстанов.

Председатель правления также подчеркнул, что KazAID заинтересован в развитии сотрудничества с азербайджаснким Агентством содействия международному развитию (AIDA), особенно в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

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