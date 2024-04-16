Азербайджан тесно сотрудничает с ЕС в использовании морских ветровых ресурсов для производства "зеленого" водорода - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан тесно сотрудничает с ЕС в использовании морских ветровых ресурсов на Каспии для производства "зеленого" водорода.

Как передает во вторник Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на проходящем в Абу-Даби саммите по "зеленому" водороду.

"На недавно освобожденных территориях мы выделили зеленые зоны, где будет налажено производство водорода. Этот аспект является одним из краеугольных камней нашего сотрудничества с Европой. Потенциал морской ветроэнергетики на Каспии составляет 157 ГВт. Мы тесно сотрудничаем с ЕС в использовании морских ветровых ресурсов на Каспии для производства экологически чистого водорода, намереваясь поставлять его на европейский рынок", - сказал он.

По его словам, Азербайджан уже наметил свою дорожную карту развития производства водорода.

"Водород имеет решающее значение для достижения 100-процентной возобновляемой мощности. В Азербайджане мы уже наметили развитие использования водорода в различных стратегических документах. Основная стратегия экономического развития нашей страны включает в себя не только разработку и использование водорода, но и изучение производственных и экспортных возможностей", - добавил министр.

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