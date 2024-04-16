МВФ предоставляет подробные рекомендации странам Кавказа и Центральной Азии по решению финансовых проблем

ВАШИНГТОН /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет детальные рекомендации странам Кавказа и Центральной Азии по решению финансовых проблем.

Об этом сказал сегодня финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга по отчету о глобальной финансовой стабильности в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

«Первым основным направлением здесь является политика финансового сектора. Мы регулярно проводим оценки финансового сектора в странах, в том числе в регионе, где мы оцениваем финансовую стабильность в стране, степень надзора за финансовым сектором, а также виды чрезвычайных мер, которые страны могли бы принять в случае потрясений. Здесь имеются в виду страхование вкладов, экстренное кредитование», — сказал он.

Адриан отметил, что МВФ предоставляет очень подробные оценки политики финансового сектора.

«У нас есть ряд рекомендаций, и следование этим рекомендациям является нашим приоритетом номер один для властей страны. С точки зрения денежно-кредитной политики и макроэкономических основ, конечно, некоторые страны в этом регионе имеют более фиксированные обменные курсы, другие — целевой показатель инфляции», — добавил он.

Адриан отметил, что подход варьирует в зависимости от действующего режима обменного курса.

«Некоторые страны выбирают фиксированные обменные курсы, в то время как другие применяют таргетирование инфляции или привязку валюты. Для тех, кто практикует таргетирование инфляции или аналогичные механизмы, использование обменного курса в качестве буфера для поглощения внезапных потрясений становится решающим. Кроме того, мы предоставляем подробные рекомендации властям этих стран для эффективного решения данных проблем», — добавил он.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.