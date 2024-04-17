AZAL и DFS Aviation Services заключили соглашение по оснащению аэропорта в Лачине (ФОТО)

На престижной выставке и конференции Passenger Terminal Expo 2024 во Франкфурте-на-Майне директор Управления воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) Фархан Гулиев и управляющий директор DFS Aviation Services Андреас Петч заключили контракт о расширении сотрудничества.

DFS Aviation Services, входящая в состав DFS Group, является мировым лидером в области аэронавигационных услуг и крупным поставщиком Германии.

Подписанное соглашение предполагает оснащение нового международного аэропорта в Лачине передовой системой управления воздушным движением Phoenix. Этот шаг подчеркивает приверженность AZAL к постоянному развитию и повышению качества предоставляемых услуг.

Система Phoenix, признанная своей эффективностью и надежностью, в настоящее время успешно работает на шести диспетчерских вышках AZANS в аэропортах Азербайджана, включая новые в Физули и Зангилане. Кроме того, она служит резервной системой для Главного центра УВД «Азераэронавигация».

В рамках успешного сотрудничества AZANS и DFS Aviation Services реализуют различные инициативы. Отметим, что AZANS и Национальная академия авиации Азербайджана совместно работают над созданием центра подготовки диспетчеров воздушного движения в стране. Этот центр будет оборудован и дополнен учебным материалом и стандартами DFS Aviation Services, что значительно повысит качество обучения.