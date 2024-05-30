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Основным системным преимуществом Азербайджана является предсказуемость и стабильность - Микаил Джаббаров

Экономика Материалы 30 мая 2024 18:50 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Основным системным преимуществом Азербайджана является предсказуемость и стабильность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе второго инвестиционного форума "SEA BREEZE INVESTMENT FORUM", посвященного возможностям корпоративных и частных инвестиций в недвижимость Азербайджана.

"Основным системным преимуществом Азербайджана является предсказуемость и стабильность. В этом плане макроэкономические показатели страны позволяют уверенно смотреть в будущее. Уровень государственного долга очень низкий, внешний долг составляет менее 8% ВВП. Объем резервов страны примерно равен объему ВВП. Предсказуемая валютная и курсовая политика обеспечивает стабильность в стране и регионе Южного Кавказа. Азербайджан активно взаимодействует со всеми соседями и партнерами", - сказал он.

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