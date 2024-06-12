Парвиз Шахбазов назвал объем инвестиций Великобритании в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Великобритания является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане с общим объемом инвестиций более 35,9 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил на мероприятии, посвященном празднованию официального дня рождения Короля Великобритании Чарльза III.

“Великобритания всегда была нашим стратегическим партнером, который сыграл важную роль в развитии

страны посредством инвестиций и поддержки энергетического сектора. Великобритания является крупнейшим иностранным инвестором в нашей стране с общим объемом инвестиций более 35,9 миллиарда долларов. Инвестиции и товарооборот растут, поскольку расширяются масштабы нашего сотрудничества. За первые три месяца этого года товарооборот увеличился на 16 процентов”, - сказал министр.

Он также подчеркнул, что долгосрочное и продуктивное сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в энергетическом секторе играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

“Энергетическое сотрудничество между двумя странами, начатое в 1994 году в рамках “Контракта века”, обеспечило успех наших крупномасштабных проектов, а Южный газовый коридор обеспечил статус страны как поставщика энергии во всю Европу. Начало добычи на месторождении “Центральный Восточный Азери” в 30-й год нашего сотрудничества с bp на “Азери-Чираг-Гюнешли” - еще одно наше достижение”, - добавил Шахбазов.