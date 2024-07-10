Назван объем совместного производства Азербайджаном и Узбекистаном автомобилей Chevrolet

БАКУ/ Trend/ - В рамках сотрудничества, по состоянию на 1 июля текущего года, Азербайджан и Узбекистан произвели более 5 300 автомобилей «Chevrolet».

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом говорилось в ходе 13-го заседания совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном.

В ходе заседания стороны отметили, что совместные инвестиции в промышленность создали пример успешного сотрудничества. Так, в Гаджигабульском промышленном парке в рамках совместного проекта производятся автомобили.

Также осуществляется производство пикапов, грузовиков и автобусов.

Напомним, что в рамках делового визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Узбекистан состоялось 13-е заседание азербайджано-узбекской межправительственной комиссии (МПК).

Помимо заседания МПК, министр примет участие в заседании Наблюдательного совета Инвестиционной компании Азербайджан-Узбекистан и встретится с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.