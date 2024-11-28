БАКУ / Trend/ – Интерес компаний из Латвии к деятельности в Азербайджане увеличился примерно на 30 процентов.

Как сообщает Trend в четверг, об этом заявила директор департамента проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты Лига Сичева (Liga Sičeva) в рамках мероприятия под названием "Азербайджано-Латвийская информационная и нетворкинговая встреча".

"Этот показатель касается не только тех, кто проявляет интерес, но и компаний, которые уже ведут бизнес с Азербайджаном. Я считаю, что это отличный результат и важный сигнал для компаний обеих стран. Это свидетельствует о большом потенциале для расширения нашего сотрудничества, особенно в секторах с высокой добавленной стоимостью, таких как информационные технологии, образование и зеленые технологии. Кроме того, хочу подчеркнуть значимость традиционных отраслей, таких как пищевая промышленность, туризм и другие", – отметила Л.Сичева.