В ближайшие годы одной из главных задач будет развитие инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре - замминистра

БАКУ/ Trend/ - В 2025 и последующих годах одной из главной задач будет развитие экономической инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на церемонии вручения премии "Dayaq" ряду представителей бизнеса

"В 2025 и последующих годах одной из главных задач, стоящих перед нами, будет восстановление освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура и развитие там экономической инфраструктуры. В этой сфере наши предприниматели проявляют активность. В то же время государство обеспечивает и будет обеспечивать необходимую поддержку для достижения этой цели. Инвесторы уже используют возможности промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" и Агдамского промышленного парка. С начала прошлого года для освобожденных территорий был утвержден широкий пакет налоговых и трудовых льгот и стимулов. Эти меры способствуют привлечению инвестиций на освобожденные территории, развитию предпринимательства и процветанию бизнеса в этом регионе", - сказал замминистра.

По его словам, в настоящее время значение предпринимательства и сотрудничества государственного и частного секторов возросло еще больше.

"В этом контексте представители бизнеса должны активнее участвовать в экономическом развитии, развивать свой бизнес и вносить больший вклад в устойчивый прогресс страны", - добавил он.