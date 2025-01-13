Международный аэропорт Гейдар Алиев: итоги и достижения 2024 года (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев завершил 2024 год значительными успехами в развитии инфраструктуры, увеличении пассажиропотока и укреплении своего статуса как ведущего авиационного узла региона.

Рекордные показатели

В 2024 году аэропорт обслужил 7,537 миллиона пассажиров, что на 31 процент больше по сравнению с 2023 годом. В течение года было выполнено 59,238 рейсов, а маршрутная сеть охватила 80 направлений. Пассажирам было предложено воспользоваться услугами 40 авиакомпаний, 18 из которых являются лоукостерами, предоставляя широкий выбор маршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток.

На международных рейсах иностранные авиакомпании перевезли 3,495 миллиона пассажиров, а национальный авиаперевозчик AZAL обслужил 3,314 миллиона человек. Особенно значительный рост был зафиксирован в сегменте транзитных перевозок: число транзитных пассажиров увеличилось на 130 процентов, достигнув 373,383 человек.

На маршруте Баку–Нахчиван–Баку было выполнено 3,419 рейсов, что на 24 процента больше, чем в 2023 году. Однако пассажиропоток на этом направлении вырос лишь на 4 процента, составив 728 тысяч человек.

Международное признание

2024 год стал знаковым для Международного аэропорта Гейдар Алиев и на мировой арене:

По версии Skytrax World Airport Awards был признан "Лучшим аэропортом Центральной Азии и СНГ"

В третий раз подряд получил награду в номинации "Лучший персонал аэропорта в Центральной Азии и СНГ"

Стал членом Международного совета аэропортов (ACI EUROPE), получив доступ к передовым стандартам и инновационным технологиям

Модернизация и инновации

В рамках стратегического плана развития в аэропорту были реализованы ключевые инфраструктурные проекты:

Полная реконструкция одной из взлетно-посадочных полос в соответствии с международными стандартами.

Строительство и капитальный ремонт рулежных дорожек общей длиной 4,332 метра.

Для повышения качества обслуживания пассажиров были установлены современные киоски самообслуживания (Self Check-In) и системы сдачи багажа (Self-service Baggage Drop-Off), которые значительно сокращают время ожидания, упрощают предполетные процедуры и делают процесс путешествия более удобным и комфортным.

Экологическая ответственность

Аэропорт активно работает над защитой окружающей среды и достижением экологической устойчивости:

Уровень выбросов углерода был сокращен на 8 процентов.

Благодаря модернизации систем удалось сэкономить 260 киловатт-час электроэнергии.

Аэропорт достиг второго уровня программы Airport Carbon Accreditation (ACA) — "Сокращение" (Reduction).

Отметим, что в 2025 году Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжит развитие в направлениях расширения маршрутной сети, повышения качества обслуживания за счет внедрения новых технологий, укрепления стандартов безопасности и сохранения приоритета безопасности авиационных операций. Кроме того, особое внимание будет уделено дальнейшему сокращению углеродного следа и внедрению экологически чистых решений.