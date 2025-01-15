Китай и Азербайджан провели первый раунд переговоров о вступлении Азербайджана в ВТО

БАКУ/Trend/ - Китай и Азербайджан провели первый раунд переговоров о вступлении Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство коммерции Китая.

Информацию подтвердили Trend в министерстве экономики Азербайджана.

"13–14 января 2025 года в Баку состоялся первый раунд двусторонних переговоров между Китаем и Азербайджаном по вопросам присоединения Азербайджана к Всемирной торговой организации. Стороны провели детальное обсуждение вопросов, связанных с торговлей товарами и услугами, и достигли консенсуса по ряду ключевых позиций. Было принято решение ускорить последующие этапы переговоров, чтобы содействовать скорейшему вступлению Азербайджана в ВТО", - сказали в ведомстве.

Отметим, что Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году. В настоящее время страна ведет переговоры о доступе на рынок с 21 членом организации, включая Китай, Европейский союз и США.