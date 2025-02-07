Украина выражает глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь

БАКУ/Trend/ - Украина выражает глубокую благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу заявил советник по экономическим вопросам в посольстве Украины в Азербайджане Олег Клинченко, комментируя отправку очередной гуманитарной помощи из Азербайджана.

"Украина и украинский народ выражают огромную благодарность Азербайджану, Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за очередную партию гуманитарной помощи, оказанную в рамках проекта для Украины", - отметил Клинченко.

Он также подчеркнул, что отношения между странами имеют прочную основу. У Азербайджана и Украины есть общие цели: обеспечивать и развивать региональную стабильность и мир.

Кроме того, Клинченко подчеркнул, что экономическое и торговое сотрудничество между странами продолжает развиваться, и это приносит значительные выгоды как для Азербайджана, так и для Украины.

Отметим, что на отправку гуманитарной помощи согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года, были выделены средства в размере 1 миллиона долларов США в манатном эквиваленте на закупку и отправку произведенного в Азербайджанской Республике электрооборудования.

Первоначальная партия гуманитарной помощи включает электрические кабели, провода и трансформаторы. Согласно запросу Украины, данные поставки предназначены для восстановления стабильного энергоснабжения пострадавших от войны территорий.

Напомним, что в связи со сложившейся ситуацией общая сумма оказанной Азербайджаном Украине помощи в восстановительных и гуманитарных целях превысила 40 миллионов долларов США. К 2025 году в качестве электрооборудования в Украину было отправлено около 120 трансформаторов и комплектных трансформаторных пунктов, около 70 генераторов, а также более 3,3 миллиона метров кабелей и проводов.