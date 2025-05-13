Назван объем экспорта газа из Азербайджана в январе-апреле 2025 г. (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Согласно оперативным данным за январь-апрель текущего года, в Азербайджане было добыто 9,1 миллиона тонн нефти (включая конденсат). Из этого объема 5,3 миллиона тонн пришлось на месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли", 1,3 миллиона тонн (конденсат) — на месторождение "Шахдениз", 0,2 миллиона тонн (конденсат) — на месторождение "Абшерон". Объем добычи нефти (включая конденсат) по линии SOCAR составил 2,3 миллиона тонн.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

Отмечается, что в этот период было экспортировано 7,8 миллиона тонн нефти (включая конденсат). Из этого объема 6,6 миллиона тонн пришлось на консорциумы, 1 миллион тонн — на SOCAR, а 0,2 миллиона тонн — на месторождение "Абшерон".

Объем суточной добычи нефти (вместе с конденсатом) в апреле этого года составил 75,1 тысячи тонн (566 тысяч баррелей). Из них 61,6 тысячи тонн (455 тысяч баррелей) составила сырая нефть, 13,5 тысячи тонн (111 тысяч баррелей) - конденсат.

За 4 месяца объем переработки нефти составил 1,8 миллиона тонн.

В январе-апреле 2025 года в стране было добыто 16,7 миллиарда кубометров природного газа. Из этого объема 4,5 миллиарда кубометров пришлось на долю "Азери-Чираг-Гюнешли", 9 миллиардов кубометров — на долю "Шахдениз", 0,5 миллиарда кубометров — на долю месторождения "Абшерон", а около 2,7 миллиарда кубометров — на долю SOCAR.

В отчетный период объем экспорта природного газа составил 8 миллиардов кубометров. Из этого объема 4 миллиарда кубометров было поставлено в Европу, 3,1 миллиарда кубометров — в Турцию (в том числе через TANAP — 1,9 миллиарда кубометров), а 0,9 миллиарда кубометров — в Грузию.

С момента начала эксплуатации месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" до 1 мая 2025 года было добыто около 656,8 миллиона тонн нефти (включая конденсат) и 480 миллиардов кубометров газа. Из месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 606,9 миллиона тонн нефти и 234,2 миллиарда кубометров газа, а из "Шахдениз" — около 49,9 миллиона тонн конденсата и 245,8 миллиарда кубометров газа. К 1 мая 2025 года было экспортировано примерно 654,9 миллиона тонн нефти и 176,5 миллиардов кубометров газа.

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