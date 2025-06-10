Названа дата объявления следующего решения ЦБА по учетной ставке (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:08)

БАКУ /Trend/ - Следующее решение правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по параметрам процентного коридора будет опубликовано 11 июня в 11:00.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом фактических и прогнозируемых уровней инфляции, а также динамики внутренних и внешних факторов риска.

ЦБА подчеркнул, что продолжит использовать все доступные инструменты для обеспечения ценовой стабильности в стране.

Отметим, что 23 апреля текущего года решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка была сохранена без изменений на уровне 7,25 процента, нижняя граница коридора процентных ставок - 6,25 процента, а верхняя - 8,25 процента.

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