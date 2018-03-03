Бакинская прокуратура о причине смерти главреда газеты Femida

3 марта 2018 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прокуратуру города Баку поступила информация об обнаружении второго марта около 14.00 тела главного редактора газеты Femida Керимова Эюба Закир оглу, 1958 года рождения, членами его семьи в ванной комнате в квартире дома на территории Наримановского района. Об этом говорится в субботу в сообщении прокуратуры.

Как отмечается, на основании этой информации на место происшествия выехали сотрудники прокуратуры. С участием судебно-медицинского эксперта, сотрудников районной службы техэксплуатации Бакинского регионального департамента по эксплуатации газа были произведены осмотр места происшествия и трупа. В ходе осмотра тела каких-либо повреждений зафиксировано не было. Для установления причин смерти тело было отправлено в Наримановское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. Во время внутреннего обследования было установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

В связи со смертью Керимова от его семьи никаких жалоб не поступало.

По факту в прокуратуре Наримановского района Баку возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, неосторожность, повлекшие смерть или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса, ведется расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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