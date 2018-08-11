МЧС о последствиях ливней в северо-западных районах Азербайджана

11 августа 2018 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате проливных дождей, прошедших ночью и утром 10-11 августа в северо-западных районах Азербайджана, поднялся уровень воды в реке Тала на территории сел Хойтала и Вохтала Загатальского района и реке Катех в селе Икитала Балакенского района, говорится в сообщении МЧС, распространенном в субботу.

Дождевые воды затопили открытые территории, ведущие в села автомобильные дороги, некоторые приусадебные участки.

Для переселения граждан, оставшихся в беспомощном состоянии на затопленных территориях, проведения работ по отводу дождевых вод и других неотложных мер в Загатальский и Балакенский районы были отправлены вертолет «Ми-17» авиаотряда МЧС, личный состав войск гражданской обороны, спасательные силы и техника Госслужбы противопожарной охраны Службы спасения особого риска МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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