Агенство продбезопасности о причинах массового отравления в известном ресторане Баку

13 августа 2018 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Около 20:00 11 августа в ресторане «Tonqal», расположенном по адресу: проспект Гасана Алиева, 82 в Наримановском районе Баку, произошло массовое отравление 13 человек, говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, распространенном в понедельник.

Оперативная рабочая группа агентства начала разбирательство по вопросам соблюдения требований продовольственной безопасности в данном ресторане и встретилась с лицами, помещенными в Клинический медцентр и вторую детскую клиническую больницу.

По предварительной информации, у членов разных семей, ужинавших за двумя отдельными столами в названном ресторане, через несколько часов стали проявляться признаки отравления. В результате отравились 13 человек, включая трех малолетних детей.

Специалистами агентства у больных были взяты и направлены в лаборатории анализы. Согласно предварительным исследованиям, причиной отравления стали мясо и мясная продукция, не прошедшие санитарно-ветеринарный контроль.

Кроме того, в названном ресторане были проведены соответствующие эпидемиологические исследования, установлено серьезное нарушение ряда правил продовольственной безопасности, по факту был составлен протокол.

Разбирательство продолжается, по окончанию которого общественность будет подробнее проинформирована о произошедшем.

Отметим, что 11 из 13 отравившихся лиц были выписаны домой, лечение двух малолетних детей продолжается во второй детской клинической больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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