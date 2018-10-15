На заборах домов в Бадамдарской оползневой зоне в Баку установлены гипсовые маяки

15 октября 2018 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На заборы в верхней части оползневой зоны на автомобильной дороге 20-й участок - Бадамдар в Баку установлены гипсовые маяки, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в понедельник.

Маяки установлены для контроля динамики оползня.

В оползневой зоне продолжает сохраняться относительная стабильность.

Визуальных изменений над оползневыми массами не произошло. Временами наблюдается движение пород, отделяющихся от общих оползневых масс.

Отметим, что в 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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