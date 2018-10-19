Отравившиеся члены иранского сухогруза «Назмехр» завтра могут быть выписаны из бакинской клиники

БАКУ /Trend/ - Отравившиеся члены иранского сухогруза «Назмехр» завтра могут быть выписаны. Об этом в пятницу сказал заведующий токсикологическим отделением первого Клинического медцентра Азер Магсудов.

«Состояние восьми отравившихся граждан Ирана оценивается как средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Эту ночь они проведут в медцентре, а завтра после обследования пройдет консилиум. И если состояние их здоровья позволит, они будут выписаны», - сказал Магсудов.

Напомним, что среди членов экипажа судна, плывшего из Актау в Баку, произошло массовое отравление. Инцидент произошел в 21 миле от острова Пираллахы, в центральной части Каспийского моря.

По предварительной версии, причиной отравления стало химическое вещество, которым было обработано зерно, перевозимое судном.

Пограничное сторожевое судно в 03:00 подошло к сухогрузу «Назмехр», приняв на борт семь членов экипажа, находящихся в тяжелом состоянии. На судне им была оказана первая медицинская помощь, после чего сторожевое судно направилось в порт Абшерон. Для оказания скорой медицинской помощи на берег были вызваны бригады врачей. До их прибытия три члена экипажа «Назмехр» скончались. Восемь членов экипажа были помещены в токсикологическое отделение первого Клинического медцентра.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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