На место пожара в Баку прибыли главы МЧС и районной ИВ

БАКУ /Trend/ - На месте пожара, произошедшего сегодня в торговом центре «Диглас» на территории Низаминского района Баку, находятся министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и глава Исполнительной власти Низаминского района столицы Ариф Гасымов, сообщает во вторник Trend.
Меры по тушению пожара продолжаются.
Отметим, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас".
Пожар начался в одном из магазинов торгового центра.
Огонь распространился до четвертого этажа здания.
На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов и два вертолета авиаотряда МЧС.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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