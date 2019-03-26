Пожар в т/ц в Баку продолжается (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пожар в торговом центре «Диглас» в Низаминском районе Баку продолжается, сообщает во вторник Trend.

Огнем охвачена большая часть четырехэтажного здания торгового центра.

К тушению пожара привлечены противопожарные подразделения и спасатели Службы спасения особого риска, два вертолета авиаотряда МЧС.

На месте происшествия находятся шесть бригад скорой помощи.

Во время тушения пожара пострадал пожарный МЧС. С резаной раной правой руки он помещен в третью городскую Клиническую больницу.

Напомним, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас". Пожар начался в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.