Пожар в т/ц в Баку продолжается (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пожар в торговом центре «Диглас» в Низаминском районе Баку продолжается, сообщает во вторник Trend.
Огнем охвачена большая часть четырехэтажного здания торгового центра.
К тушению пожара привлечены противопожарные подразделения и спасатели Службы спасения особого риска, два вертолета авиаотряда МЧС.
На месте происшествия находятся шесть бригад скорой помощи.
Во время тушения пожара пострадал пожарный МЧС. С резаной раной правой руки он помещен в третью городскую Клиническую больницу.
Напомним, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас". Пожар начался в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.