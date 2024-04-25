Опубликованны последние данные о состоянии экономики Германии

БАКУ /Trend/ - В апреле 2024 года композитный индекс PMI Германии, отражающий совокупную динамику в секторах услуг и промышленности, достиг зоны роста впервые за последние десять месяцев, передает Trend.

Предварительное значение этого показателя составило 50,5 пункта, в то время как в марте он составлял 47,7, согласно данным Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global. Особенно заметен был рост в сегменте услуг, где индекс вырос до 53,3 пункта после 50,1 в предыдущем месяце.

Промышленный индекс Германии также продемонстрировал рост, достигнув 42,2 пункта в апреле (по сравнению с 41,9 пункта в марте). В Центробанке ФРГ ранее отмечали рост производства в энергоемких отраслях и улучшение ситуации с экспортом товаров.

В начале второго квартала 2024 года деловая активность в странах еврозоны в целом показала наибольший рост за одиннадцать месяцев, утверждают аналитики. Композитный индекс еврозоны вырос до 51,4 пункта, увеличившись на 1,1 пункта за месяц, существенное улучшение наблюдалось в секторе услуг.