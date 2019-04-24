В Азербайджане обнаружено 180 кг непригодного к использованию мяса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На основании поступившей информации сотрудники Агентства пищевой безопасности и Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел Азербайджана провели вчера в селе Гарадаглы Агдамского района осмотр автомобиля (10-XE-436), сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Во время осмотра в кузове машины была обнаружена непригодная к употреблению туша крупного рогатого животного неизвестного происхождения весом 180 килограммов. Туша перевозилась в антисанитарных условиях.

Было также установлено, что животное было забито в состоянии агонии, имеет резкий запах. Пробы с туши были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности.

Расследование по факту продолжается.

Просьба к гражданам обращаться в правоохранительные органы и на номер 1003 Агентства по информации, связанной с продуктами животного происхождения сомнительного качества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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