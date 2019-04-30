На юге Азербайджана произошел оползень, дома пришли в аварийное состояние

БАКУ /Trend/ - В Астаринском районе Азербайджана три частных дома пришли в аварийное состояние в результате произошедшего оползня. Об этом сообщил во вторник Trend главный архитектор ИВ Астаринского района Баладжан Габибов.

По его словам, в основном, оползень наблюдался в горных и предгорных селах района: «Оползень произошел на дороге в поселок Кижаба, нанесен ущерб личным хозяйствам, на стенах домов появились трещины. В поселках Кижаба и Сияку в аварийное состояние пришли по одному дому, семьи временно переселены к родственникам. Для их дальнейшего проживания заказаны палатки. Оползни произошли в еще пяти селах района - Асханакеран, Пеликеш, Хамошам, Тенгеруд и Шуви. Сегодня в районную Комиссию по чрезвычайным ситуациям поступило обращение об аварийном состоянии еще одного дома. На данный момент члены комиссии осматривают эту территорию».

Главный архитектор добавил, что МЧС и минэкологии осмотрели оползневые зоны, в связи с нанесенным ущербом составлен акт.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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