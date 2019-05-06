Задерживаются два авиарейса между Баку и Москвой

БАКУ /Trend/ - В понедельник наблюдаются задержки в авиарейсах Баку-Москва и Москва-Баку, сообщили Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В аэропорту сообщили, что вылет самолета из аэропорта "Шереметьево" в направлении Баку, посадка которого была запланирована на 14:05, ожидается в 13:05.

Еще один рейс, из Баку в Москву, был перенесен с 15:10 на 17:00, отметили в аэропорту.

Напомним, что пятого мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.

Более 40 человек, включая одного члена экипажа, погибли в авиакатастрофе Superjet в московском аэропорту "Шереметьево". Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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