Экипаж потерпевшего крушение иранского сухогруза спасен

БАКУ /Trend/ - Девять членов экипажа сухогруза «Шабахенг», потерпевшего крушение в 15 милях от Лянкярана, спасены, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Азербайджана.

Согласно информации, судно затонуло в 16:22, на тот момент члены экипажа были уже спасены.

Отметим, что сегодня в 14:15 в Главный командно-контрольный пункт Береговой охраны Госпогранслужбы поступила информация о том, что в 15 милях от берега, от Лянкяранского рейда терпит бедствие иранский сухогруз «Шабахенг».

На место происшествия было отправлено погранично-сторожевое судно «Туфан», осуществляющее охрану государственной границы в южном направлении.

По прибытии на место происшествия началась спасательная операция, девять членов экипажа тонущего судна были спасены.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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